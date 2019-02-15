Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия принял участие в форуме "Здоровое общество. На пути к цели 80+", который впервые состоялся в Сочи. Участники пытались найти и проработать практические предложения по увеличению продолжительности здоровой жизни россиян.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание "На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения". Эксперты обсудили вопросы демографического развития, охраны здоровья, повышения качества и продолжительности жизни старшего поколения.

Бокерия рассказал о таких проектах Лиги здоровья, как Всероссийская акция "Волна здоровья", Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" и ежегодный Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России".

"Обсуждение направлений деятельности по повышению продолжительности жизни населения страны невозможно без серьезного и системного рассмотрения целого комплекса вопросов по развитию здравоохранения, спорта, экологии, социальной сферы, трудовых отношений", — сказал Бокерия.

Бокерия принял участие в церемонии открытия маршрута здоровья в Олимпийском парке Сочи в рамках акции "10 000 шагов к жизни". Также он пригласил всех участников мероприятия на Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", который пройдет 29-31 мая в "Гостином дворе" в Москве. Центральной темой форума будут нацпроекты развития страны.