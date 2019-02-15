Британия и Германия обвинили Россию в нарушении ДРСМД

Запад не заинтересован в конфронтации с Россией и по-прежнему открыт для диалога с Москвой.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом он сообщил, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинил Россию в провокациях и призвал, чтобы она заплатила "цену за свой авантюризм".

Защитой от этого Уильямсону видится НАТО — самый успешный в мире, по его мнению, военный союз. Но нужно еще больше сплотиться в североатлантическом альянсе, поскольку, по словам британского политика "мир становится все более опасным и темным местом".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с тезисом о том, что важно вести диалог с Москвой по ДРСМД, намекнув, что худой мир лучше доброй войны. По его мнению, еще остаются шансы на сохранение договора.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен поддержала осуждение РФ со стороны государств-участниц НАТО, подчеркнув, что солидарно с другими европейскими странами будет реагировать на нарушение ДРСМД.

Она пообещала, что Берлин сохранит приверженность цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП страны, и призвала других союзников по североатлантическому альянсу "больше бросить на чашу весов".