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Инвестфорум в Сочи - 2019 7 минут назад

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15 февраля 201917:34

Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

Global Look Press

Сбербанк предупреждает о новом виде мошенничества. Через полгода мошенники возьмут на вооружение технологию подделки голоса. На инвестфоруме в Сочи зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов включил запись диалога.

Он предложил назвать голос на записи, на которой условный губернатор просил у собеседника пять миллиардов на строительство моста в регионе, отмечает РИА Новости.

Голос узнаваемый – это голос покойного актера Иннокентия Смоктуновского. Телефонный звонок производится с номера этого губернатора и его голосом договаривается о проведении транзакции крупной денежной суммы.

"Но делает это все не артист, в робот, — пояснил Станислав Кузнецов. – Все, что говорил "Иннокентий Смоктуновский", это делал компьютер".

Это возможности сегодняшних компьютерных технологий, подчеркнул зампред Сбербанка. Завтра эта технология может попасть в руки мошенников. Сбербанк противодействие этой мошеннической пранкерной схеме уже создал. Но, по словам Кузнецова, нужно, чтобы такая система безопасности была у всех российских банков.

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