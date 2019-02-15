Принцессу Монако потрясли групповые "Яйца Фаберже" артистов российского цирка

Российскому цирку в этом году исполнится 100 лет. Юрий Никулин, Олег Попов, Карандаш, Дуровы, Запашные, Багдасаровы... Эти имена знают все, кто влюблен в мастеров арены. Среди поклонников артистов российского цирка теперь и принцесса Монако Стефания, о чем она сама рассказала в "Прямом эфире".

Именно в Монако впервые за последние 16 лет артисты "Королевского цирка" Гии Эрадзе получили "цирковой Оскар" – "Золотого клоуна".

Жюри покорил номер "Акробаты на встречных качелях". Заслуженный артист России Гия Эрадзе признается, что это – один из самых опасных номеров акробатического жанра, и он всегда нервничает, когда артисты показывают его на арене.

К престижному фестивалю российские артисты поставили специальные номера. В частности, уникальную групповую трансформацию "Яйца Фаберже".

В этом номере 12 артистов синхронно переодеваются, меняя за выступление 11 костюмов. Причем, каждый из них воплощает ту или иную архитектурную достопримечательность Санкт-Петербурга.

Под большим впечатлением от этих нарядов оказалась и принцесса Монако Стефания, и Гия Эрадзе устроил ей экскурсию за кулисы.

Поздравить триумфаторов и выразить свое восхищение мастерством артистов российского цирка в студию программы пришло много известных людей, влюбленных в это искусство, а Гия Эрадзе рассказал о том, чем еще он и его артисты собираются удивлять зрителей.

О закулисье "Королевского цирка" Гии Эрадзе, его триумфе и забавных курьезах – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".