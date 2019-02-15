Российские стратеги полетали в компании японских истребителей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Японским и Охотским морями, а также западной частью Тихого океана.

Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, бомбардировщики охраняли истребители Су-35С. Самолеты провели в небе более 15 часов. Во время полета они выполнили дозаправку в воздухе. На некоторых этапах полета ракетоносцы сопровождали японские истребители.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.