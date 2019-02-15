Орешкин заявил, что в правительстве его не любят

Министра экономического развития Максима Орешкина не любят в правительстве. Об этом он сам рассказал в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Губернатор Пермского края Максим Решетников спросил у Орешкина, насколько правительство готово решать структурные дисбалансы. Министр ответил, что правительство в его лице к этому готово. Но министерство экономики – это заноза для других ведомств.

"Многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие", — сказал Орешкин.

По его словам, правительству важно слышать голос глав регионов. Госсовет позволяет увидеть накопившиеся проблемы и вывести членов правительства из "своих отраслевых домиков".