С московской улицы пропал дореволюционный чугунный люк с именами основателей ЦУМа

Защитники московской старины в соцсетях сообщили о том, что на днях с Тимирязевской улицы пропал уникальный дореволюционный люк с фирменной надписью "Мюр и Мерилиз".

Шотландцы Энрю Мюр и Арчибальт Мерилиз оставили о себе память в России тем, что в последней четверти ХIХ века открыли в Москве, на Кузнецком мосту, магазин, который сегодня известен как ЦУМ (Центральный универсальный магазин).

Что же касается пропавшего "фирменного" чугунного люка водосточного колодца с рекламой "Мюр и Мерилиз", то его установили в 1903–1912 годах, когда строили водопровод.

В публикации защитников памятников истории и культуры Москвы отмечается: "Совпадение это или нет, но буквально вчера (14 февраля) в Интернете появилось объявление о продаже точно такого же канализационного люка. Стартовая цена — 35 тысяч рублей".

Занимается ли поисками пропажи столичная полиция, пока неизвестно.