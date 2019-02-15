Под американские санкции попал президент ОПЕК

США ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список пять граждан Боливарианской Республики, в том числе Мануэля Кеведо, министра нефти страны и главы государственной компании PDVSA, который с 1 января 2019 года занимает пост президента ОПЕК.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало министерство финансов США.

Сообщается, что собственность PDVSA в США, где компании принадлежит три крупных нефтеперерабатывающих завода, блокируется, а американцам запрещается проводить транзакции с венесуэльской корпорацией.

Отмечается, что санкции будут сняты в случае демократической смены руководства в Каракосе с передачей президентских функций от Николаса Мадуро к главе оппозиции Хуану Гуайдо "или другому демократически избранному правительству".

Позднее Минфин США уточнил, что до 28 апреля американские физические и юридические лица могут покупать нефть у PDVSA, но деньги будут начисляться на эскроу-счет в Штатах, который неподконтролен действующим властям Венесуэлы.

ОПЕК — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В ее состав входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.