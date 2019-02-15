В берлинском зоопарке ветеринары осмотрели детеныша белого медведя

В декабре 2018 года в берлинском зоопарке Tierpark родился необычный малыш – детеныш полярного медведя. Установить пол медвежонка удалось только сейчас. Ветеринары говорят, что это сильная и веселая девочка, сообщает DW.

В настоящий момент медвежонку, который появился на свет от медведицы Тони и ее сородича Володи, 11 недель. Малышка весит 8,5 килограмма, длина ее тела составляет 61 сантиметр. Имя медвежонку еще не придумали.

По словам зоологов, у белых медведей низкий потенциал размножения. Медведица рожает раз в 2-3 года и, как правило, имеет в помете не больше трех медвежат.