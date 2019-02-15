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15 февраля 201916:02

В Помпеях нашли фреску с изображением Нарцисса

Pixabay/JamesDeMers

Зарубежные археологи продолжают откапывать удивительные древности в Помпеях. В феврале на месте уничтоженного города обнаружили прекрасно сохранившуюся фреску с изображением Нарцисса. Этот герой древнегреческого мифа прославился тем, что полюбил свое отражение, сообщает Guardian.

Фреска с изображением Нарцисса была найдена в развалинах дома, в котором, как предполагают историки, жил богатый купец. Также в здании сохранились атриум и подвал с десятками сосудов из стекла, амфорами и бронзовой емкостью для жидкостей.

В конце 2018 года археологи обнаружили на той же улице несколько фресок, среди которых оказалась иллюстрация греческого мифа про лебедя и Леду.

Историки планируют в будущем сделать как минимум часть дома, где были обнаружены фрески, открытым для посещения.

Древний город Помпеи был разрушен в 79 году нашей эры в результате извержения вулкана Везувия. Жертвами катастрофы стали около 2 тысяч человек.

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