Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

Жесткий подход к штрафам за превышение скорости поддержал Минтранс России. Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.

Сейчас превышение скоростного лимита до 20 километров в ч не штрафуется, поясняет ТАСС. Предложения о штрафах правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила представить МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года. Минтранс отчитался досрочно.

В МВД считают, что новая санкция за превышения скоростного ограничения должна применяться только внутри населенных пунктов. При этом в министерстве внутренних дел считают, что надо отменить скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами. А мэрия Москвы настаивает на усилении ответственности за отказ уступить дорогу пешеходу и нарушение правил проезда перекрестков. Автолюбителей ждет много новшеств: с 1 марта 2019 года, например, штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут выписываться в автоматическом режиме.