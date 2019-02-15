Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

В американском Лейк-Плэсиде стартовал этап Кубка мира по скелетону. Российская спортсменка Елена Никитина стала победительницей в одиночном разряде.

Елена поделила первое место с немкой Жаклин Лёллинг. Обе спортсменки набрали в сумме результат 1 минута 50,59 секунды. На третьем месте американка Кендалл Весенберг, отставшая в 0,51 секунды.

Юлия Канакина заняла седьмое место. Восьмой результат у Ренаты Хузиной.