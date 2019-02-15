Кузнецова поблагодарила доктора, сохранившего ей жизнь

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поблагодарила доктора, который спас ее много лет назад.

Детский омбудсмен приняла участие в Конгрессе педиатров России. Выступая на открытии, она рассказала, что сохранил ей жизнь, когда ей было всего несколько месяцев, простой педиатр. Его, к сожалению, уже нет в живых.

Как сообщает РИА Новости, Кузнецова напомнила, как недавно вывозили детей из Ирака. Она поблагодарила всех докторов, которые помогают детям, нуждающимся в помощи.