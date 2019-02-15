КХЛ. "Ак Барс" разобрался с "Автомобилистом"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Екатеринбурге. Лидер Восточной конференции "Автомобилист" проиграл обладателю Кубка Гагарина "Ак Барсу" 0:3.

В первом периоде нападающий гостей Никита Лямкин испортил юбилей вратарю уральцев Якубу Коваржу, проводившему свой 300 матч в КХЛ. Во втором периоде ворота Коваржа поразили Иржи Секеч и Владимир Ткачев.

"Ак Барс" довел встречу до победы 3:0. "Автомобилист", у которого осталось 89 очков, сохранил за собой первое место. У "Ак Барса" 79 очков и третье место на Востоке.