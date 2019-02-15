Московская погода поставила температурный рекорд

Почти трех градусов тепла достигла температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ 15 февраля. Это рекорд зимы. Прежние положительные рекорды текущей зимы были установлены 18 января и 4 февраля. Температура в эти дни была ниже нового рекорда на одну десятую градуса — 2,8.

С начала февраля средняя температура на 7,3 градуса превосходит среднюю климатическую норму, отметили в московском метеобюро. При этом нынешняя зима на 2,5 градуса опережает средние многолетние значения, сообщает "Интерфакс".

Прогноз на выходные такой: 16 февраля ночью температура удержится около нуля, а днем потеплеет до 1-3 градусов. Порывы ветра не превысят 15 метров в секунду. Ночью 17 февраля подморозит до двух градусов ниже нулевой отметки, а днем будет тоже два градуса, но уже со знаком "плюс". При этом втер усилится до 20 метров в секунду.

Начало третьей февральской недели будет отмечено похолоданием. Но при этом среднесуточные температуры все-равно останется выше нормы.