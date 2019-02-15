Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 февраля 201920:43

Московская погода поставила температурный рекорд

Станислав Красильников/ТАСС

Почти трех градусов тепла достигла температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ 15 февраля. Это рекорд зимы. Прежние положительные рекорды текущей зимы были установлены 18 января и 4 февраля. Температура в эти дни была ниже нового рекорда на одну десятую градуса — 2,8.

С начала февраля средняя температура на 7,3 градуса превосходит среднюю климатическую норму, отметили в московском метеобюро. При этом нынешняя зима на 2,5 градуса опережает средние многолетние значения, сообщает "Интерфакс".

Прогноз на выходные такой: 16 февраля ночью температура удержится около нуля, а днем потеплеет до 1-3 градусов. Порывы ветра не превысят 15 метров в секунду. Ночью 17 февраля подморозит до двух градусов ниже нулевой отметки, а днем будет тоже два градуса, но уже со знаком "плюс". При этом втер усилится до 20 метров в секунду.

Начало третьей февральской недели будет отмечено похолоданием. Но при этом среднесуточные температуры все-равно останется выше нормы.

Сейчас

20:03

Майклу Калви продлили срок задержания

19:36

Командовать общевойсковой армией ЗВО будет генерал-лейтенант Ершов

19:00

Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

18:06

Под американские санкции попал президент ОПЕК

17:14

Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

15:46

Кордичев дал показания на Калви и раскрыл схему хищения

14:26

Путин и Лукашенко высказались по поводу суверенитета

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Майклу Калви продлили срок задержания

Майклу Калви продлили срок задержания

20 минут назад
Захарова: всерьез обсуждать санкции уже невозможно

Захарова: всерьез обсуждать санкции уже невозможно

3 минуты назад
Лавров и Маас обсудили СП-2, Сирию и Украину

Лавров и Маас обсудили СП-2, Сирию и Украину

2 часа назад
Лукашенко сделал заявление по объединению Белоруссии и России

Лукашенко сделал заявление по объединению Белоруссии и России

5 часов назад
Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

1 час назад
"Ничего страшного, не девочка": Путин рассказал о случившемся на татами

"Ничего страшного, не девочка": Путин рассказал о случившемся на татами

3 часа назад
Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России

Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России

7 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Под американские санкции попал президент ОПЕК

Под американские санкции попал президент ОПЕК

2 часа назад
Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

3 часа назад
У Машкова больше нет времени на кино

У Машкова больше нет времени на кино

3 часа назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
Московская погода поставила температурный рекорд

Московская погода поставила температурный рекорд

12 минут назад
Юношеская сборная России завершила Олимпийский фестиваль с 12 медалями

Юношеская сборная России завершила Олимпийский фестиваль с 12 медалями

17 минут назад
Глава MI6 пожаловался на Москву и пригрозил ей

Глава MI6 пожаловался на Москву и пригрозил ей

23 минуты назад
Россия поможет спастись пленникам из "Эр-Рукбана"

Россия поможет спастись пленникам из "Эр-Рукбана"

43 минуты назад
Командовать общевойсковой армией ЗВО будет генерал-лейтенант Ершов

Командовать общевойсковой армией ЗВО будет генерал-лейтенант Ершов

56 минут назад
Кузнецова поблагодарила доктора, сохранившего ей жизнь

Кузнецова поблагодарила доктора, сохранившего ей жизнь

1 час назад
Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

1 час назад
КХЛ. "Ак Барс" разобрался с "Автомобилистом"

КХЛ. "Ак Барс" разобрался с "Автомобилистом"

1 час назад
Ситуация с КНДР: США отметили содействие России и Китая

Ситуация с КНДР: США отметили содействие России и Китая

1 час назад
Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

1 час назад
Чрезвычайное положение даст Трампу 8 миллиардов на стену

Чрезвычайное положение даст Трампу 8 миллиардов на стену

1 час назад
Samsung представил тонкий и легкий планшет с доступной ценой

Samsung представил тонкий и легкий планшет с доступной ценой

1 час назад
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

2 часа назад
С московской улицы пропал дореволюционный чугунный люк с именами основателей ЦУМа

С московской улицы пропал дореволюционный чугунный люк с именами основателей ЦУМа

2 часа назад
Орешкин заявил, что в правительстве его не любят

Орешкин заявил, что в правительстве его не любят

2 часа назад
Лавров пошутил про себя и Столтенберга

Лавров пошутил про себя и Столтенберга

2 часа назад
Принцессу Монако потрясли групповые "Яйца Фаберже" артистов российского цирка

Принцессу Монако потрясли групповые "Яйца Фаберже" артистов российского цирка

2 часа назад
Российские стратеги полетали в компании японских истребителей

Российские стратеги полетали в компании японских истребителей

3 часа назад
Самую популярную девочку России пригласили на съемки в Голливуд

Самую популярную девочку России пригласили на съемки в Голливуд

3 часа назад
У Порошенко диагностировали комплекс неполноценности

У Порошенко диагностировали комплекс неполноценности

4 часа назад
ИИ, пишущий фейковые новости, решили не выпускать на свободу

ИИ, пишущий фейковые новости, решили не выпускать на свободу

4 часа назад
Мария Ласицкене стала "зимней" чемпионкой России в прыжках в высоту

Мария Ласицкене стала "зимней" чемпионкой России в прыжках в высоту

4 часа назад
По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из "Газпрома"

По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из "Газпрома"

4 часа назад
Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях

Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях

5 часов назад
Любовь Тихомирову разлучили с любимым, подставив под порносъемки

Любовь Тихомирову разлучили с любимым, подставив под порносъемки

6 часов назад
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

6 часов назад
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

6 часов назад
Новые "горячие" BMW X3 M и X4 M оценили в рублях

Новые "горячие" BMW X3 M и X4 M оценили в рублях

6 часов назад
Сергей Лазарев: на Евровидении буду кардинально другим

Сергей Лазарев: на Евровидении буду кардинально другим

7 часов назад
Есть вопрос: зачем люди целуются

Есть вопрос: зачем люди целуются

10 часов назад
"Эреспал" запретили в России

"Эреспал" запретили в России

11 часов назад
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

14.02.2019 13:28
Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

13.02.2019 13:32
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25