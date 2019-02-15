Майклу Калви продлили срок задержания

Басманный суд Москвы продлил на 72 часа задержание основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей.

Как передает РИА Новости, судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство Следственного комитета России, по мнению которого, оставаясь на свободе, американец может скрыться от органов правосудия и принял решение отложить следующее судебное заседание до 18 февраля.

Представитель СКР рассказал, что Калви на допросе отрицал свою причастность к похищению крупной суммы денег. Его адвокаты предлагали суду залог в размере 5 миллионов рублей, либо избрание клиенту более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает ТАСС, в ходе судебного заседания Калви обвинил члена правления банка "Восточный" Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна в ложном доносе, вызванном корпоративным конфликтом. Речь идет, по словам Калви, о 10 сомнительных сделках, которые оспариваются в Лондонском арбитраже.

Отмечается, что информированный источник в правоохранительных органах сообщил агентству о том, что кроме показаний Юсупова у следствия есть показания против Калви и со сторон финансового директора банка "Восточный" Константина Рогова. Оба они проходят по данному уголовному делу свидетелями.