Ваня Фокин отметит свой первый день рождения дома

Спасенный после взрыва в Магнитогорске мальчик Ваня Фокин вернулся домой. За полтора месяца, которые прошли с того момента, когда спасатели извлекли из-под завалов 11-месячного ребенка, многое изменилось. Врачи сделали все возможное и даже невозможное, и сейчас мальчик здоров. Теперь он вновь среди своих близких и готовится встретить первый день рождения.

Полночь, аэропорт Шереметьево, стойка регистрации. Любопытный малыш в коляске Ваня Фокин прислушивается к очередному маминому интервью.

Ваня летит бизнес-классом, это профессор Рошаль позаботился. Малыш только накануне выписался из клиники и пока ему очень нужны повышенное внимание и комфорт. У Вани были обморожение конечностей и сотрясение мозга.



Рейс Москва — Магнитогорск в воздухе, и, кажется все в этом самолете знают, кто их попутчик. Бортпроводники просят сохранять спокойствие, но сдержать радость сложно. Этого малыша из Магнитогорска спасала и лечила вся страна.

"Это наша радость! Наша гордость! Как будто наш ребенок. Ваня Фокин — это символ города", — говорит Лилия Фронюк.

В Магнитогорске шесть часов утра. Встреча длиною в жизнь! Евгений Фокин не видел жену с сыном полтора месяца. Он поблагодарил всех за поддержку – моральную и финансовую.

Цветы, подарки, поцелуи. И под этот шум Ваня незаметно уснул. Его везут домой на красной машине МЧС. Из-за открывшейся двери слышен радостный возглас старшего брата Димы.

Пока мама разбирает вещи и удивляется, как вырос за эти сорок пять суток ее старший сын, папа торопится с обустройством. Завтра у Вани день рождения, и всем очень хочется отметить это праздник в новой квартире.

Ваня все еще спит. Это он так привыкает к новой обстановке, говорит мама, слишком долго малыш не был дома. Впереди еще переезд, дело хлопотное. Но судя по тому, какой приятный запах домашнего пирога мы вносим отсюда, самое главное у Фокиных уже есть — дружная семья.