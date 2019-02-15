Машина, как у президента: Aurus выходит в серию

Российские дилеры начали принимать заявки на новый автомобиль. Речь идет о люксовом бренде Aurus. Новый президентский лимузин увидела вся страна во время инаугурации президента в 2018 году. Aurus продолжил историю отечественных правительственных автомобилей, которая прервалась в 1990-е. Особенность этого лимузина в том, что он гибрид. Все предзаказы на лимузин до 2020 года включительно уже выкуплены.

Самый засекреченный российский автомобиль выходит из тени. Впервые на публике Aurus появился весной 2018 года, во время инаугурации президента.

"Сверху на него смотрим, немножко кажется нахмурившимся. А если сделать шаг назад, то некая улыбка даже появляется", — говорит о машине начальник управления дизайна ФГУП "НАМИ" Юрий Черненко.

Aurus создан с нуля, это не реплика советской или мировой автоклассики. Конечно, есть обязательные внешние символы премиум-класса. Та же массивная решетка. Это означает статус и мощный мотор.

Aurus плотно сбит, но выглядит стремительным за счет множества горизонтальных бликов. Державный, самодостаточный по духу и по сути — практически все компоненты российские.

"В истории нашего автопрома не было продукта такого технически сложного, совершенного", — подчеркивает главный конструктор проекта "Единая модульная платформа" ФГУП "НАМИ" Вадим Переверзев.

Aurus будет седаном, кроссовером, минивэном. Ради проекта "Единая модульная платформа" главный конструктор вернулся в Россию из Италии. Формула команды: опытнейшие ветераны плюс умнейшие молодые инженеры.

"Такие проекты быстро поднимают нас до современного уровня", — подчеркивает Вадим Переверзев.

Это первый российский гибрид: V-образная восьмерка плюс электромотор — 660 лошадей. Нервная система Aurus адаптирует машину под климат и рельеф разных стран.

"Автомобиль перестроится, определит свое расположение, где он сейчас начинает эксплуатироваться, и подстроит калибровки", — поясняет принцип работы автоматики директор центра информационных и интеллектуальных систем НАМИ Денис Ендачев.

Редкие кадры: президентский Aurus мчится по Москве. За границей лимузин впервые появился в Хельсинки, когда Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом. В Париже приглянулся Эммануэлю Макрону, в Белграде провез президента Александра Вучича. Был даже в Буэнос-Айресе на саммите Большой двадцатки. 17 февраля у него — выставка в Арабских Эмиратах.

"У нашего Aurus есть перспективы. Перспективы именно на международных рынках. Будем двигать его и на Ближний Восток, и в Европу", — говорит глава Минпромторга Денис Мантуров.

В год планируют выпускать пять тысяч машин.

О том, что Aurus — это абсолютно состоявшийся автомобиль, в первую очередь говорит то, что его использовал во время инаугурации президент России Владимир Путин. Но и обычные автолюбители тоже обратили внимание на эту машину. К концу 2018 года на Aurus уже поступило около двухсот предварительных заказов.