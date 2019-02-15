Захарова: всерьез обсуждать санкции уже невозможно

Всерьёз обсуждать возможность новых санкций со стороны ЕС и США за инцидент в Керченском проливе уже невозможно.

Как передает телеканал "Россия-1", об этом общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, и Брюссель и Вашингтон придумывают новые поводы для того, чтобы сдерживать Москву, которые придумываются из ничего.

Так она ответила на вопрос о новых антироссийских санкциях против 8 граждан РФ, о которых сообщило агентство Bloomberg.

25 ноября 2018 года с применением оружия российские морские пограничники задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые пытались прорваться в Мариуполь.

Корабли были отконвоированы в Керчь, а экипажи в составе 24 моряков, среди которых двое сотрудников СБУ, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении государственной границе России.

На Украине арестованных называют военнопленными. Москва считает, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а две страны не находятся в состоянии войны или военного конфликта.