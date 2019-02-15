В Британии блогеры проглотили AirPods и послушали через них музыку

Британские видеоблогеры Ромелл Хенри и Джей Свинглер провели опасный эксперимент, который никому не рекомендуется повторять дома. Экстремалы проглотили наушники AirPods от Apple. Ролик, на котором мужчины рискуют жизнью ради шутки, набрал больше миллиона просмотров и более девяти тысяч комментариев.

В самом начале видео Хенри и Свинглер предупреждают зрителей не повторять их эксперимент. Британцы отметили, что изучили все возможные последствия от глотания наушников.

"Они могут застрять в пищеводе, ими можно подавиться, а если их разъест желудочный сок, есть шанс отравиться литием, который смертельно опасен для здоровья", — отметили блогеры.

Тем не менее, эти ужасы не остановили их от эксперимента. Британцы запили наушники обычной водой.

Вскоре после этого они решили послушать музыку через Bluetooth прямо из живота. На видео ничего не слышно, но один из блогеров отметил, что слышит мелодию в желудке товарища.

На момент написания этой новости здоровье экстремалов находится в норме, однако комментаторы советуют им поскорее обратиться к врачу.