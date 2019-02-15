Найти сотни отличий: как изменилась Москва за 10 лет

Реконструкция Тверской улицы, преображение Крымской набережной, Триумфальной площади и ВДНХ, строительство парка "Зарядье" с парящим мостом и еще сотни кардинальных изменений за последние 10 лет. Москва участвует во всемирном челлендже, который набирает популярность в социальных сетях. Фотографии видов столицы с пометками "до" и "после".

Кремль как на ладони. Новая, нестандартная, объемная перспектива открывается с парящего моста "Зарядье". 10 лет назад вид наглухо закрывала высоченная рекламная коробка, а до нее — бетонный стены гостиницы "Россия".

"Очень хорошо видна колокольня Ивана Великого и Кремлевская стена. Раньше такие ракурсы в общем-то ниоткуда и не открывались", — говорит экскурсовод Георгий Макеев.

Даже для коренных москвичей город в какой-то момент стал открытием. Одним из радикально изменившихся за последние 10 лет мест можно считать вход на станцию "Чистые пруды". В 2009 году два торговых павильона, словно тиски, сдавливали уникальное строение — вестибюль в форме куба.

"Для многих было просто открытием, что эти павильоны существовали здесь не всегда", — говорит Александр Усольцев, фотограф, автор проекта.

Чтобы сделать снимок после, Александр ждал целых десять лет. Когда-то он считал эти кадры браком из-за слишком большого количества визуального мусора, а теперь они часть проекта.



Москва тоже участвует во всемирном челлендже. Предлагаем прохожим оценить перевоплощение на примере улицы Маросейка, но узнать улицу очень сложно.

Тверская, Пушкинская площадь, парк "Музеон" и ЦДХ — можно найти не десять, а сотни отличий.

"Лет десять назад тут бы невозможно было снимать, потому что было много рекламы, растяжек", — говорит кинооператор "Мосфильма" Алик Тагиров.

Для него изменившаяся столица стала идеальной натурой. Москва историческая, Москва спальная, а при соответствующей режиссерской задумке — современный мегаполис.

Нельзя сегодня представить Москву и без этого вида — устремленных ввысь небоскребов. Любимый ракурс кинооператоров. За десять лет башен стало на три больше, а общее количество этажей во всех зданиях уже перевалило за тысячу.

Такие стремительные изменения не могут не радовать фотографа, тем более что следующая фотосессия через десять лет.