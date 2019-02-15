Нурмагомедов оплатил штрафы своей команды после потасовки с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа в размере 500 тысяч долларов по решению Атлетической комиссии штата Невада. Также действующий чемпион UFC оплатил штрафы членов своей команды.

"Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада, — цитирует ТАСС представителя команды Нурмагомедова. – Как и обещал ранее Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей в размере 50 тысяч долларов и оплатил расходы на услуги адвоката. Это еще 200 тысяч долларов".

Напомним, что Нурмагомедов решением Атлетической комиссии штата Невада был оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на 9 месяцев за устроенную потасовку после боя за звание чемпиона организации против ирландца Конора Макгрегора. Члены его команды Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов были оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый и были отстранены от своей деятельности в UFC на год.