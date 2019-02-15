Борис Титов готов поручиться за честность Майкла Калви

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не сомневается в профессионализме основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и его команды.

Об этом он рассказал "Интерфаксу", отметив, что готов поручиться за Калви как за предпринимателя.

Титов отметил, что если бы существовали какие-то сомнения в честности Baring Vostok, у них не было бы такого количество партнеров, как в России, так и за ее пределами.

Уполномоченный подчеркнул, что не знакомился с материалами уголовного дела, но из открытых источников видно, что речь идет о споре хозяйствующих субъектов, которое решается не в уголовном, а гражданском суде.

Титов напомнил, что арбитражных исков банк "Восточный" к Baring Vostok не подавал, "и ситуация пока что выглядит сомнительно".

Калви и пять его партнеров обвиняются в хищении более 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". 15 февраля Басманный суд Москвы арестовал всех фигурантов дела, кроме Калви до 13 апреля. Ему продлен срок задержания до 18 февраля.