Лавров обсудил с министром иностранных дел Нидерландов злободневные вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали на Смоленской площади, рассказав, что высокопоставленные дипломаты обсудили ситуацию, сложившуюся в результате решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, положение на Украине, а также некоторые аспекты двусторонних отношений.

11 февраля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что началась подготовка к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по теме гибели малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины.

При этом она подчеркнула, что в центре переговоров будет не признание юридической ответственности Москвы за крушение, а комплекс вопросов, связанных с катастрофой, "имеющих принципиальное значение для установления истинных причин" произошедшего.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия категорически отвергает утверждения о своей причастности к крушению авиалайнера.