СКА разгромил "Йокерит" в родных стенах

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжаются матчи очередного игрового дня. В Санкт-Петербурге местный СКА одержал разгромную победу над финским "Йокеритом". Встреча завершилась победой армейцев со счетом 5:1.

Хозяева льда еще в первом периоде буквально за 20 секунд повели в счете 2:0 и больше победный результат не упускали. Позже за СКА также забили Никиту Гусев, Наиль Якупов и Патрик Херсли. У "джокеров" же авторами голов стали Антти Пильстрем и Стив Мозес.

Клуб из Северной столицы благодаря успеху в матче с "Йокеритом" набрал 97 очков и продолжает располагаться на второй строчке Западной конференции. В то же время финский клуб с 76 баллами занимает четвертую строчку.

Также в параллельных поединках ЦСКА в родных стенах разгромил братиславский "Слован" (4:1), ярославский "Локомотив" оказался столь же негостеприимным и одержал победу над подольским "Витязем" (4:3), а московское "Динамо" проиграло ХК "Сочи" (2:3, дв).