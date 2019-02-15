Диктатура санкций: Вашингтон переходит на личности

“США своими санкциями вынудят Мадуро передать власть, даже если его будут поддерживать военные”, — заявил спецпредставитель Вашингтона Эллиот Абрамс во время многочасовых встреч с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой. О самом факте их встреч и суть бесед рассказал в интервью агентству Associated Press лично Николас Мадуро.

Рассказал президент Венесуэлы и о том, что переговоры проходили в обстановке строгой секретности дважды 26 января и 11 февраля в Нью-Йорке. Оба раза инициатором встречи выступали американцы.

Любопытна оценка, поведения американской стороны во время этих встреч. Первая состоялась на третий день после того, как Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Тогда в Белом доме уже понимали, что “переворот за 24 часа” не удался, но ещё не теряли надежды, что дипломатическая “кавалерийская атака” по всем фронтам даст желаемый результат и не выбирали выражений.

Источники AP близкие к ситуации заявляют, что беседа проходила “во враждебной атмосфере”, а Абрамс заявлял о готовности Вашингтона применить войска для достижения своих целей. Он также обвинял Венесуэлу в связях с Россией, Кубой и движением "Хезболла".

Иначе складывались переговоры 11 февраля. Агрессии стало меньше, хотя требования об уходе Мадуро и нежелание вести с ним переговоры по прежнему сохранялись.

Однако, в венесуэльской делегации итоги встреч расценивают, как сигнал того, что Вашингтон вынужден признать за представителями официальной власти в Каракасе право являться стороной переговорного процесса.

США развернули беспрецедентную кампанию по свержению демократически избранного президента Венесуэлы на одного из лидеров оппозиции, чью кандидатуру представители этой самой венесуэльской оппозиции заблаговременно согласовали в Вашингтоне.

Не смотря на международный масштаб вовлечённости дипломатических сил, Вашингтону не удалось главного — придать легитимности своим действиям.

Запугивание санкциями, введение санкций, торг санкциями — все эти механизмы постепенно превратили Соединённые штаты в государство санкционного диктата.

Не персональная диктатура, в чём Вашингтон так любит упрекать лидеров отдельных государств, а диктатура на уровне государственной политики в отношении других стран подменила собой прежний инструментарий представителей Госдепартамента, Министерства финансов США, равно как многих других представителей администрации президента Трампа.

Очередной санкционный выпад был сделан в адрес ОПЕК.

США выбрали пять венесуэльских политиков, в отношении которых ввели персональные санкции. Среди них оказался и министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо.

Он же с начала этого года занял пост президента организации производителей и экспортёров нефти (ОПЕК).

Так что, санкции против Кеведо, хоть и декларируются, как персональные, однако, неминуемо наносят репутационный удар по всей ОПЕК и параллельно являются механизмом давления на страны-участницы картеля.

Санкционная ширма плохо скрывает истинную причину давления на главного экспортёра Венесуэлы. Минфин США не стал даже скрывать, что до 28 апреля как физические, так и юридические лица в США могут беспрепятственно и без наказания со стороны властей закупать нефть у PDVSA.

То есть трёхмесячные нефтяные контракты разрешили исполнить, чтобы не нанести ущерб американским инвесторам и трейдорам.

Правда деньги в оплату за нефть США не выпустят со своей территории и приберегут для Гуайдо, или кого-то другого, если последний окажется в тюрьме за попытку госпереворота и не сможет распоряжаться деньгами.