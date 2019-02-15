Трамп ввел в США режим ЧП, чтобы получить деньги для стены

Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения. Об этом мировую общественность проинформировали в Белом доме.

Поясняя свое решение, Трамп заявил, что оно правильное, так как США столкнулись с беспрецедентным наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок.

Режим ЧП нужен Трампу, чтобы получить из государственного бюджета страны около 6,5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения конгресса США.

По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, всего же Трамп намерен привлечь на строительство стены 8 миллиардов долларов.