Заявление генсека НАТО рассмешило спикера МИД Марию Захарову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассмеялась в прямом эфире программы "60 минут", комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма и дестабилизации в Донбассе. Встреча главы МИД Сергея Лаврова и Йенса Столтенберга прошла в рамках конференции по безопасности в Мюнхене при закрытых дверях.

"Мы уже привыкли, что пресс-релизы западных партнеров расходятся с делами. Я думала, утром будет не до смеха, но ему все-таки удалось меня рассмешить", — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что политкорректные формулировки размывают остроту мировых проблем.

"Вместо того, чтобы реально посмотреть в глаза друг другу, обозначить реальные проблемы в виде международного терроризма, проблемы беженцев, влияния миграции на ту же самую Европу и ту же самую Германию, вопросы, например, связанные с Венесуэлой, и грубейшее вмешательство США в дела этого независимого государства, все начинают исходить из этой политкорректной нюансировки собственных целей и задач, — заметила Мария Захарова. — А, по большому счету, даже не собственных, а кем-то написанных и где-то, мне кажется, в кулуарах раздаваемых — такие, знаете, цитатники практически".

"Сейчас нет такой антироссийской заряженности, которая была несколько лет назад. Пелена-то спала. Все говорят, что Украина не выполняет Минские договоренности, никто не приводит Порошенко в качестве борца за демократические ценности. Все реалистично смотрят на то, что происходит на Украине — глубочайший кризис по всем направлениям", — подчеркнула дипломат.

Также Мария Захарова отдельно затронула тему санкционной политики, направленной против российского государства.

"Санкционную политику Евросоюза, США или стран альянса обсуждать бесполезно. Это вещи системные, не имеющие никаких оснований, потому что придумываются поводы из ничего. Поэтому обсуждать эти вопросы просто невозможно. Санкции точно нельзя описывать как кнут. Это кнут, который в первую очередь бьет по самой Европе, — подчеркнула Мария Захарова. — И "Северный поток-2" стал примером того, что европейские страны осознали пагубность движения против собственных интересов".