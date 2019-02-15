Тело футболиста Салы доставили в аргентинский Прогресо

Тело бывшего нападающего валлийского "Кардифф Сити" Эмилиано Салы сначала доставили в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, после чего транспортировали в родной город игрока Прогресо. Именно в этом городе и состоится прощание с Салой.

Прощание состоится 16 февраля в спортзале, который находится в непосредственной близости от штаб-квартиры его первого клуба в карьере – одноименного "Прогресо", сообщает Спорт24.Ru.

Напомним, что Сала погиб в результате крушения легкомоторного самолета в проливе Ла-Манш. Воздушное судно совершало рейс из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф. В результате поисковой операции самолет был обнаружен на дне пролива, а тело футболиста извлечено из него. Тело пилота обнаружить не удалось.