Турция передаст дело об убийстве Джамаля Хашогги в международный суд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара передаст дело об убийстве колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги в международный суд. Турция передаст туда все собранные доказательства.

При этом Эрдоган обвинил ЦРУ, что Центральное разведывательное управление США не приложило всех усилий, чтобы расследовать убийство 59-летнего журналиста. Хашогги критиковал политику Эр-Рияда, напоминает ТАСС. Он провал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Позже власти Саудовской Аравии подтвердили, что журналист был убит в ходе конфликта в здании саудовской дипмиссии. Правоохранительные органы королевства провели расследование: по делу об убийстве Хашогги был задержан 21 человек. При этом одиннадцати подданным королевства было предъявлено обвинение в причастности к убийству. Пятерым обвиняемым грозит смертная казнь. Первое судебное слушание состоялось 3 января 2019 года.

Первоначально журналиста хотели вывезти в Саудовскую Аравию. А когда журналист был убит, то его тело расчленили и растворили в кислоте. Тело Хашогги до сих пор не найдено.