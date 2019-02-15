Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 февраля 201922:53

Норвежец Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

EPA

В американском Солт-Лейк-Сити продолжается этап Кубка мира по биатлону. В соревнованиях среди мужчин состоялась спринтерская гонка, победителем которой стал норвежский биатлонист Ветле Кристиансен.

26-летний норвежец преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 29,7 секунды, не смазав ни одного выстрела. Второй результат продемонстрировал француз Симон Дестье, отставший на 1,3 секунды. На стрельбе он допустил один промах. Замкнул же пьедестал немецкий биатлонист Роман Рес. Он финишировал с отставанием в 22,4 секунды, допустив один промах на стрельбище.

Для российских спортсменов гонка не задалась. Лучшее время среди россиян показал Евгений Гараничев, занявший 15 строчку при отставании в 1 минуту 07,3 секунды и одном промахе. Александр Поварницын завершил гонку на 24 строчке (+1.32,6 / 0), а Александр Логинов – на 28 (+1.32,6 / 3). Эдуард Латыпов и Юрий Шопин имеют 48 и 55 результат соответственно.

Сейчас

22:11

Трамп ввел в США режим ЧП, чтобы получить деньги для стены

20:03

Майклу Калви продлили срок задержания

19:36

Командовать общевойсковой армией ЗВО будет генерал-лейтенант Ершов

19:00

Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

18:06

Под американские санкции попал президент ОПЕК

17:14

Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

15:46

Кордичев дал показания на Калви и раскрыл схему хищения

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Итоги переговоров в Сочи, мастер-класс от Путина на татами и хоккей с Лукашенко

Итоги переговоров в Сочи, мастер-класс от Путина на татами и хоккей с Лукашенко

2 часа назад
Заявление генсека НАТО рассмешило спикера МИД Марию Захарову

Заявление генсека НАТО рассмешило спикера МИД Марию Захарову

1 час назад
Ваня Фокин отметит свой первый день рождения дома

Ваня Фокин отметит свой первый день рождения дома

3 часа назад
Машина, как у президента: Aurus выходит в серию

Машина, как у президента: Aurus выходит в серию

2 часа назад
Майклу Калви продлили срок задержания

Майклу Калви продлили срок задержания

3 часа назад
Премиум, опасный для жизни: с элитной новостройки осыпается стекло

Премиум, опасный для жизни: с элитной новостройки осыпается стекло

2 часа назад
Найти сотни отличий: как изменилась Москва за 10 лет

Найти сотни отличий: как изменилась Москва за 10 лет

2 часа назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Лавров и Маас обсудили СП-2, Сирию и Украину

Лавров и Маас обсудили СП-2, Сирию и Украину

5 часов назад
Под американские санкции попал президент ОПЕК

Под американские санкции попал президент ОПЕК

5 часов назад
Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

6 часов назад
У Машкова больше нет времени на кино

У Машкова больше нет времени на кино

7 часов назад
Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России

Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России

11 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
Московская погода поставила температурный рекорд

Московская погода поставила температурный рекорд

3 часа назад
Юношеская сборная России завершила Олимпийский фестиваль с 12 медалями

Юношеская сборная России завершила Олимпийский фестиваль с 12 медалями

3 часа назад
Глава MI6 пожаловался на Москву и пригрозил ей

Глава MI6 пожаловался на Москву и пригрозил ей

3 часа назад
Россия поможет спастись пленникам из "Эр-Рукбана"

Россия поможет спастись пленникам из "Эр-Рукбана"

3 часа назад
Командовать общевойсковой армией ЗВО будет генерал-лейтенант Ершов

Командовать общевойсковой армией ЗВО будет генерал-лейтенант Ершов

4 часа назад
Кузнецова поблагодарила доктора, сохранившего ей жизнь

Кузнецова поблагодарила доктора, сохранившего ей жизнь

4 часа назад
Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

4 часа назад
КХЛ. "Ак Барс" разобрался с "Автомобилистом"

КХЛ. "Ак Барс" разобрался с "Автомобилистом"

4 часа назад
Ситуация с КНДР: США отметили содействие России и Китая

Ситуация с КНДР: США отметили содействие России и Китая

4 часа назад
Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

4 часа назад
Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

4 часа назад
Чрезвычайное положение даст Трампу 8 миллиардов на стену

Чрезвычайное положение даст Трампу 8 миллиардов на стену

4 часа назад
Samsung представил тонкий и легкий планшет с доступной ценой

Samsung представил тонкий и легкий планшет с доступной ценой

4 часа назад
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

5 часов назад
С московской улицы пропал дореволюционный чугунный люк с именами основателей ЦУМа

С московской улицы пропал дореволюционный чугунный люк с именами основателей ЦУМа

5 часов назад
Орешкин заявил, что в правительстве его не любят

Орешкин заявил, что в правительстве его не любят

5 часов назад
Лавров пошутил про себя и Столтенберга

Лавров пошутил про себя и Столтенберга

5 часов назад
Принцессу Монако потрясли групповые "Яйца Фаберже" артистов российского цирка

Принцессу Монако потрясли групповые "Яйца Фаберже" артистов российского цирка

6 часов назад
Российские стратеги полетали в компании японских истребителей

Российские стратеги полетали в компании японских истребителей

6 часов назад
Самую популярную девочку России пригласили на съемки в Голливуд

Самую популярную девочку России пригласили на съемки в Голливуд

6 часов назад
У Порошенко диагностировали комплекс неполноценности

У Порошенко диагностировали комплекс неполноценности

7 часов назад
ИИ, пишущий фейковые новости, решили не выпускать на свободу

ИИ, пишущий фейковые новости, решили не выпускать на свободу

7 часов назад
Мария Ласицкене стала "зимней" чемпионкой России в прыжках в высоту

Мария Ласицкене стала "зимней" чемпионкой России в прыжках в высоту

7 часов назад
По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из "Газпрома"

По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из "Газпрома"

8 часов назад
Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях

Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях

8 часов назад
Любовь Тихомирову разлучили с любимым, подставив под порносъемки

Любовь Тихомирову разлучили с любимым, подставив под порносъемки

9 часов назад
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

9 часов назад
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

9 часов назад
Новые "горячие" BMW X3 M и X4 M оценили в рублях

Новые "горячие" BMW X3 M и X4 M оценили в рублях

9 часов назад
Сергей Лазарев: на Евровидении буду кардинально другим

Сергей Лазарев: на Евровидении буду кардинально другим

10 часов назад
Есть вопрос: зачем люди целуются

Есть вопрос: зачем люди целуются

13 часов назад
"Эреспал" запретили в России

"Эреспал" запретили в России

14 часов назад
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

14.02.2019 13:28
Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

13.02.2019 13:32
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25