Норвежец Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

В американском Солт-Лейк-Сити продолжается этап Кубка мира по биатлону. В соревнованиях среди мужчин состоялась спринтерская гонка, победителем которой стал норвежский биатлонист Ветле Кристиансен.

26-летний норвежец преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 29,7 секунды, не смазав ни одного выстрела. Второй результат продемонстрировал француз Симон Дестье, отставший на 1,3 секунды. На стрельбе он допустил один промах. Замкнул же пьедестал немецкий биатлонист Роман Рес. Он финишировал с отставанием в 22,4 секунды, допустив один промах на стрельбище.

Для российских спортсменов гонка не задалась. Лучшее время среди россиян показал Евгений Гараничев, занявший 15 строчку при отставании в 1 минуту 07,3 секунды и одном промахе. Александр Поварницын завершил гонку на 24 строчке (+1.32,6 / 0), а Александр Логинов – на 28 (+1.32,6 / 3). Эдуард Латыпов и Юрий Шопин имеют 48 и 55 результат соответственно.