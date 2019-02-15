Известная украинская актриса призвала соотечественников изолироваться от россиян

Народная артистка СССР Ада Роговцева считает, что россияне относятся к украинцам свысока. Украинская актриса, известная своей ролью в фильме "Вечный зов", призвала соотечественников изолироваться от россиян.

Она заявила, что россияне приучены думать, будто украинцы – "вымышленный народ с вымышленной речью", передает РИА Новости. По словам актрисы, россияне всегда снисходительно относились к жителям Украины. Однако она добавляет, что сама никогда такого отношения не чувствовала, так как "не позволяла этого". Актриса также рассказала, что для работы в России "нужно было знать их язык" и уточнила, что сама говорила по-русски без акцента.

Россияне в течение долгого времени считают Крым своим, заявила Роговцева. Она считает, что русских нельзя "переучить", "переговорить" и делает вывод, что украинцам, видимо, надо "изолировать себя от них".