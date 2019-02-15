Минтруд предложил удвоить выходное пособие при ликвидации предприятия

В случае ликвидации предприятия работники могут получить выходное пособие, равное двукратному среднему заработку. С такой инициативой выступает Минтруд. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

В настоящее время при увольнении в связи с ликвидацией предприятия работник получает сумму, заработанную в течение месяца, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие, равное одному среднемесячному заработку.