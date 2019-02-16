США доставят в Колумбию дополнительную гуманитарную помощь для Венесуэлы

В субботу, 16 февраля, Соединенные Штаты Америки планируют доставить дополнительную гуманитарную помощь в город Кукута, Колумбия, расположенный на границе с Венесуэлой. Об этом сообщили представители госдепартамента США.

Как уточняется, гуманитарную помощь в рамках совместных усилий доставят государственный департамент, Агентство США по международному развитию и Пентагон.

Отмечается, что Соединенные Штаты делают это в ответ на просьбу "временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо" о помощи.

23 января текущего года спикер парламента Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства, напоминает РИА Новости. США и другие страны заявили о признании Гуайдо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чье избрание они считают незаконным, не допустить силовых действий против оппозиции. Российская Федерация, КНР и некоторые другие страны поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.