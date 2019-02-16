Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтверждает рейтинг России на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом. Это — рейтинг инвестиционной категории, указывающий на хорошую кредитоспособность.

Рейтинги уровня "ВВВ" означают низкие ожидание по кредитным рискам, указывают на адекватную способность погашать финансовые обязательства. При этом негативные изменения обстоятельств и экономической конъюнктуры, как предполагается, могут понизить эту способность.

В агентстве уточнили, что позитивный прогноз дан из-за укрепления политической политики страны, передает РИА Новости. Эта политика более устойчива к "шокам". Несмотря на санкции и слабый интерес инвесторов к активам развивающегося рынка в 2018 году, Россия сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность, отмечает Fitch. При этом агентство сообщает, что риск введения новых санкций США против России по-прежнему высок.