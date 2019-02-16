В Мытищах двое малолетних детей попали в больницу после падения снега с крыши

В подмосковных Мытищах снег упал на детскую коляску. В результате ЧП пострадали двое малышей. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД Московской области.

Как уточняется, снег упал с крыши на коляску в районе дома №5 на улице Мира. Детей госпитализировали, передает РИА Новости.

Пострадавшим меньше года. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы.