В Иллинойсе прогремела стрельба

В городе Аврора (США, штат Иллинойс) неизвестный устроил стрельбу. В результате погиб один человек. Пострадали четверо полицейских, а также несколько местных жителей. Состояние госпитализированных полицейских – стабильное.

Один из очевидцев рассказал, что мужчина открыл огонь из пистолета. Злоумышленник задержан, сообщает ТАСС.

На место ЧП было направлено 30 полицейских машин, несколько пожарных машин и карет скорой помощи. К расследованию подключилось ФБР.