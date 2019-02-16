Бе завоевал малый Хрустальный глобус, прервав гегемонию Фуркада

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе впервые в своей спортивной карьере стал обладателем малого Хрустального глобуса в спринте. Спринтерскую гонку в Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира норвежец завершил на пятом месте, но этого ему хватило для завоевания приза.

По итогам своего выступления 25-летний биатлонист набрал 394 очка в общем спринтерском зачете и стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя – россиянина Александра Логинова, у которого 264 балла.

Своим достижением Бе прервал гегемонию француза Мартена Фуркада, который владел глобусом на протяжении предыдущих семи сезонов. На данный момент 30-летний Фуркад располагается на восьмой строчке зачета.