ДРСМД, кризис в Венесуэле, ситуация в Сирии и на Украине: в Мюнхене проходит конференция по безопасности
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал одной из центральных тем обсуждения в Мюнхене, где в эти дни проходит 55 конференция по безопасности. Европа и НАТО придерживаются важности его сохранения, однако вину за развал ДРСМД продолжают возлагать на Россию. Впрочем, хватало и других тем для обсуждения. Как прошел день российской делегации в Мюнхене – рассказывает корреспондент телеканала "Россия 24" Анастасия Ефимова.
Глава Совета безопасности Курдского автономного района Ирака, эмиссар ООН по Ливии, министры иностранных дел Бельгии, Южной Кореи и Германии. Рабочий день российской делегации в Мюнхене расписан буквально по минутам.
Со своим немецким коллегой Хайко Маасом министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в том числе "Северный поток – 2". Может, конечно, совпадение, но о том же и почти в это же время говорит и глава МИД Украины. На встрече с главой министерства экономики Германии Павел Климкин дискутировал о "применении европейских правил" к этому проекту. Какое отношение к европейским правилам имеет Киев, правда, неизвестно. Зато хорошо известно, как боятся там потерять деньги от транзита российского газа. Опасения в Берлине услышали. И даже пообещали принять чужие интересы во внимание. Что, впрочем, вовсе не значит, что готовы забыть про свои.
О ситуации на Украине Сергей Лавров говорил и с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Среди других тем — кризис в Венесуэле, Сирия, а также вопросы взаимодействия России и Евросоюза. То, что он переживает не самые простые времена, то и дело повторяют в кулуарах. И грядущий Brexit играет в этом не последнюю роль. Впрочем, министр обороны Великобритании Г'вин Уильямсон даже в столь непростые для его родины времена говорить все равно предпочитает о России.
О том, что решение о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принимали в США, Гэвин Уильямсон то ли не знал, то ли забыл. Но про американскую позицию почему-то предпочел не упоминать. Ситуация вокруг ДРСМД — одна из тем, которые генсек НАТО обещал поднять на переговорах с Сергеем Лавровым. И хотя сблизить позиции, по словам Йенса Столтенберга, не удалось, диалог остается единственным способом найти компромисс.
Мюнхен сегодня — место встречи самых разных, иногда даже диаметрально противоположных точек зрения. 600 участников из разных стран: политики, экономисты, ученые. И открывая конференцию, глава форума Вольфганг Ишингер настойчиво призывал гостей не только слушать, но и слышать друг друга.
Говорить друг с другом продолжат и во второй день форума. В рабочем графике Сергея Лаврова в субботу — еще ряд двусторонних встреч. Чтобы все-таки наладить тот самый конструктивный диалог, ради которой и собирается Мюнхенская конференция.
Эта Мюнхенская встреча точно войдет в историю. Не только как юбилейная (ее проводят в 55 раз), но и как рекордная по числу участников. Впрочем, как говорят организаторы, дело не столько в цифрах. Важнее всего — чтобы самая представительная конференция по международной безопасности стала еще и самой результативной.
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