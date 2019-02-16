Украинские радикалы сорвали показ блокбастера "Т-34" в пригороде Бостона
В кинотеатре в пригороде Бостона отменили показ российского блокбастера "Т-34". Усилия к этому приложили украинские радикалы. Картина Алексея Сидорова идет на экранах более чем в 30 городах Северной Америки.
Прокатившись с оглушительным успехом по российским кинотеатрам, легендарный "Т-34" со дня на день выстрелит и в мировом кинопрокате. Впереди вся Европа и Северная Америка. Но в США нашлись те, кто посчитал — картине не место в американских кинозалах. Во всяком случае, одном из них.
"Мы постарались убедить хозяина кинотеатра, что это не независимый фильм, не точка зрения режиссера на спорную страницу истории, а государственная милитаристская пропаганда в стиле "Можем повторить!". И что кинотеатр, специализирующийся на показе независимого, интеллектуального и высокохудожественного кино, вполне имеет право не хотеть демонстрировать такой фильм в своем зале и не жертвовать своей репутацией". Автор этих строк — некто Дмитрий Смелянский — украинский активист движения Arts against aggression — "Искусство против агрессии", ныне живущий в Бостоне. Тот самый, что безуспешно пытался сорвать в Штатах концерты дирижеров Спивакова и Гергиева, которые, по его мнению, имели "наглость" выступать в российском Крыму.
"Это у них длится уже давно, — комментирует Юлия Витязева, журналист. – Это его основной род деятельности, не безобидное хобби, не увлечение. На этом человек зарабатывает".
Как только один из кинотеатров, находящийся в пригороде Бостона, разместил на своем сайте информацию о предстоящей премьере "Т-34", Смелянский со всей "пролетарской" ненавистью ринулся в атаку: фильм, по его словам, не что иное, как агрессивная российская пропаганда силы.
"Друзья, нужна ваша помощь! – воззвал Смелянский в Сети. – Позвоните, пожалуйста, Давиду или напишите ему на почту, что вам небезразлична репутация этого замечательного кинотеатра и вы удивлены выбором такого фильма". Украинские активисты в многочисленных интервью либеральным СМИ признавались: целиком фильм они не посмотрели, видели лишь отрывки из него. Получается — "сам не смотрел, но осуждаю".
Но такого напора со стороны украинских активистов непонятного движения владелец зала не выдержал. Наверное, испугавшись оказаться между молотом и наковальней, он предпочел российский фильм не демонстрировать, чем изрядно удивил прокатчиков картины.
"Это было достаточно неожиданно, поскольку мы с этим кинотеатром уже работали, проблем не было, — рассказывает исполнительный директор группы компаний "Киносфера" Алексей Первушин. — И тут действительно какая-то группа каких-то людей звонит директору кинотеатра, он нам пишет письма — что происходит? Не понимает. И на всякий случай решил снять сеанс с проката".
Сами американцы такой свободе слова и свободе творчества удивляются не меньше прокатчиков. Захотел владелец кинозала — взял фильм в прокат, захотел — передумал.
"Это стыдоба! Да, это пропаганда — борьбы с нацизмом, борьбы со злом войны — вот чего это пропаганда, – говорит Иван Кудрявцев, тележурналист, главный редактор киносайта "Фильм Про". — И они против нее борются. Змея пожирает свой собственный хвост. Это путь в тупик. Они запретят это в Бостоне, но они не запретят это в Риме в Париже".
Несмотря на отказ одного кинозала показывать "Т-34" на большом экране, еще десять в том же Бостоне готовятся к премьере. Как бы не старались украинские борцы с якобы российской пропагандой, фильм увидят более чем в 30 городах США и Канады. Бизнес есть бизнес — ничего личного.
Тем временем стало известно, что показ российского военного фильма отменили также в одном из кинотеатров Сан-Франциско. И вот как ситуацию прокомментировал представитель прокатчика Алексей Первушин, исполнительный директор группы компаний "Киносфера": "Получили уведомление об отмене сеанса, к сожалению, в Сан-Франциско — несмотря на то, что мы убеждаем, что это совершенно обычный фильм про войну. На мой взгляд, конечно, ситуация парадоксальная, потому что свободная страна Америка, как мы все время слышим, и вдруг навязывают такое мнение жителям этой страны, что смотреть, что не смотреть. Я думаю, что люди сами вполне в состоянии сделать выбор. Когда идут массовые призывы в группах соцсетей размещать телефоны и email директоров и владельцев независимых кинотеатров в различных городах Америки, у которых стоит этот фильм в афише, совершать телефонные звонки – это похоже уже на телефонный терроризм".
Сейчас
Стрельба в Авроре: число жертв возросло до пяти
Картина дня
-
Путин рассказал о случившемся на татами
- Под американские санкции попал президент ОПЕК
- В Японию будут пускать без виз
- Постановки "Белых касок" разоблачены
- Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами
Самое читаемое
-
После смерти Децла вспомнили о роковой кончине его подруги
- Cамую популярную девочку России покупает Голливуд
- Лживые мифы: рассекречены документы об Афганской войне
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Собаки загрызли в кроватке месячного младенца
Вести.Экономика
-
Экономика США: эффект отрезвления
- В акциях Coca-Cola произошел наиболее серьезный обвал с 2008 года
- Топ-10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в 2018 году
- Emerging markets: инвесторы выбирают твердую валюту
- Европа - самое слабое звено
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Действия "Победы" в инциденте с Василием Лановым проверит СКР
- Драка со стрельбой в Печатниках: причину выясняет полиция
- Центр спасательных операций "Лидер" отмечает юбилей
- Пушкинский музей представил концертную программу на новый сезон
- Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате