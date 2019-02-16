Украинские радикалы сорвали показ блокбастера "Т-34" в пригороде Бостона

В кинотеатре в пригороде Бостона отменили показ российского блокбастера "Т-34". Усилия к этому приложили украинские радикалы. Картина Алексея Сидорова идет на экранах более чем в 30 городах Северной Америки.

Прокатившись с оглушительным успехом по российским кинотеатрам, легендарный "Т-34" со дня на день выстрелит и в мировом кинопрокате. Впереди вся Европа и Северная Америка. Но в США нашлись те, кто посчитал — картине не место в американских кинозалах. Во всяком случае, одном из них.

"Мы постарались убедить хозяина кинотеатра, что это не независимый фильм, не точка зрения режиссера на спорную страницу истории, а государственная милитаристская пропаганда в стиле "Можем повторить!". И что кинотеатр, специализирующийся на показе независимого, интеллектуального и высокохудожественного кино, вполне имеет право не хотеть демонстрировать такой фильм в своем зале и не жертвовать своей репутацией". Автор этих строк — некто Дмитрий Смелянский — украинский активист движения Arts against aggression — "Искусство против агрессии", ныне живущий в Бостоне. Тот самый, что безуспешно пытался сорвать в Штатах концерты дирижеров Спивакова и Гергиева, которые, по его мнению, имели "наглость" выступать в российском Крыму.

"Это у них длится уже давно, — комментирует Юлия Витязева, журналист. – Это его основной род деятельности, не безобидное хобби, не увлечение. На этом человек зарабатывает".

Как только один из кинотеатров, находящийся в пригороде Бостона, разместил на своем сайте информацию о предстоящей премьере "Т-34", Смелянский со всей "пролетарской" ненавистью ринулся в атаку: фильм, по его словам, не что иное, как агрессивная российская пропаганда силы.

"Друзья, нужна ваша помощь! – воззвал Смелянский в Сети. – Позвоните, пожалуйста, Давиду или напишите ему на почту, что вам небезразлична репутация этого замечательного кинотеатра и вы удивлены выбором такого фильма". Украинские активисты в многочисленных интервью либеральным СМИ признавались: целиком фильм они не посмотрели, видели лишь отрывки из него. Получается — "сам не смотрел, но осуждаю".

Но такого напора со стороны украинских активистов непонятного движения владелец зала не выдержал. Наверное, испугавшись оказаться между молотом и наковальней, он предпочел российский фильм не демонстрировать, чем изрядно удивил прокатчиков картины.

"Это было достаточно неожиданно, поскольку мы с этим кинотеатром уже работали, проблем не было, — рассказывает исполнительный директор группы компаний "Киносфера" Алексей Первушин. — И тут действительно какая-то группа каких-то людей звонит директору кинотеатра, он нам пишет письма — что происходит? Не понимает. И на всякий случай решил снять сеанс с проката".

Сами американцы такой свободе слова и свободе творчества удивляются не меньше прокатчиков. Захотел владелец кинозала — взял фильм в прокат, захотел — передумал.

"Это стыдоба! Да, это пропаганда — борьбы с нацизмом, борьбы со злом войны — вот чего это пропаганда, – говорит Иван Кудрявцев, тележурналист, главный редактор киносайта "Фильм Про". — И они против нее борются. Змея пожирает свой собственный хвост. Это путь в тупик. Они запретят это в Бостоне, но они не запретят это в Риме в Париже".

Несмотря на отказ одного кинозала показывать "Т-34" на большом экране, еще десять в том же Бостоне готовятся к премьере. Как бы не старались украинские борцы с якобы российской пропагандой, фильм увидят более чем в 30 городах США и Канады. Бизнес есть бизнес — ничего личного.

Тем временем стало известно, что показ российского военного фильма отменили также в одном из кинотеатров Сан-Франциско. И вот как ситуацию прокомментировал представитель прокатчика Алексей Первушин, исполнительный директор группы компаний "Киносфера": "Получили уведомление об отмене сеанса, к сожалению, в Сан-Франциско — несмотря на то, что мы убеждаем, что это совершенно обычный фильм про войну. На мой взгляд, конечно, ситуация парадоксальная, потому что свободная страна Америка, как мы все время слышим, и вдруг навязывают такое мнение жителям этой страны, что смотреть, что не смотреть. Я думаю, что люди сами вполне в состоянии сделать выбор. Когда идут массовые призывы в группах соцсетей размещать телефоны и email директоров и владельцев независимых кинотеатров в различных городах Америки, у которых стоит этот фильм в афише, совершать телефонные звонки – это похоже уже на телефонный терроризм".