Фармацевты не имеют права на ошибку: "Эреспал" изымают из обращения после 40 лет использования

Из российских аптек пропадет известный препарат от кашля "Эреспал". Росздравнадзор отзывает препарат, поскольку он может быть опасен для здоровья. Дело в том, что в "Эреспале" обнаружили вещество, которое может плохо сказаться на работе сердца.

"Эреспал" уберут из аптек после более чем 40 лет использования. Этот препарат от кашля (а точнее, фенспирид, содержащийся в нем) объявили условно опасным. По данным новых исследований, это вещество может повлиять на здоровье сердца.

"За все время использования препарата было пять случаев проявления побочных эффектов, связанных с сердечной аритмией. Компании была дана рекомендация сделать дополнительные исследования. Компания провела эти исследования на морских свинках и выявила риски возможного возникновения сердечной аритмии и изменения на кардиограмме", — рассказывает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Компания Les Laboratoires Servier, выпускающая лекарство, отозвала его сначала во Франции, где препарат выпускается, и дала соответствующую рекомендацию другим странам. В результате последнего доклинического исследования была выявлена вероятность удлинения интервала QT на электрокардиограмме.

Несмотря на то, что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности компания Les Laboratoires Servier приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид.

Препарат использовался в 32 государствах, где зарегистрировано вещество фенспирид. В том числе и в России. Компания Les Laboratoires Servier направила специальное письмо в Министерство здравоохранения РФ с просьбой отозвать препарат.

"Росздравнадзор оповестил аптечные учреждения об изъятии из обращения всех лекарственных препаратов "Эреспал" — это таблетки и сироп для приема внутрь. Сейчас Росздравнадзор, как и другие ведомства, проводит проверку новых данных и в ближайшее время направит рекомендации по дальнейшему обращению препарата фенспирида", — комментирует ситуацию заместитель начальника управления, начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.

Сейчас по всей стране примерно 200 серий сиропа и столько же таблеток. Все их вернут поставщикам. Лекарства, содержащие фенспирид, уберут не только из аптек, но и из списка жизненно важных препаратов, куда они долгое время входили. Это значит, что цены на тот же "Эреспал" и аналогичные ему "Инспирон", "Сиресп" и другие регулировало государство. Аналоги могут оказаться дороже. Однако без лекарств на фенспириде легко можно обойтись, считают врачи.

"Эреспал" действительно занимал определенную нишу в амбулаторной практике и неплохо работал. Но мы прекрасно без него обойдемся. Существует масса средств, которые могут давать аналогичный эффект. Так что никто не пострадает — ни врачи, ни пациенты", — отмечает доцент кафедры терапии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

Врачам придется теперь основательно изучить аналоги, ведь одна из причин популярности того или иного лекарства – привычка. Часто препараты назначают только потому, что кому-то они уже подошли, забывая, что уже есть более эффективные средства. В случае с "Эреспалом" это, скорее, перестраховка, ведь ни одного летального случая или серьезных осложнений после него не было. Но фармацевты, как и саперы, не имеют права на ошибку.