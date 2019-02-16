Фармацевты не имеют права на ошибку: "Эреспал" изымают из обращения после 40 лет использования
Из российских аптек пропадет известный препарат от кашля "Эреспал". Росздравнадзор отзывает препарат, поскольку он может быть опасен для здоровья. Дело в том, что в "Эреспале" обнаружили вещество, которое может плохо сказаться на работе сердца.
"Эреспал" уберут из аптек после более чем 40 лет использования. Этот препарат от кашля (а точнее, фенспирид, содержащийся в нем) объявили условно опасным. По данным новых исследований, это вещество может повлиять на здоровье сердца.
"За все время использования препарата было пять случаев проявления побочных эффектов, связанных с сердечной аритмией. Компании была дана рекомендация сделать дополнительные исследования. Компания провела эти исследования на морских свинках и выявила риски возможного возникновения сердечной аритмии и изменения на кардиограмме", — рассказывает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Компания Les Laboratoires Servier, выпускающая лекарство, отозвала его сначала во Франции, где препарат выпускается, и дала соответствующую рекомендацию другим странам. В результате последнего доклинического исследования была выявлена вероятность удлинения интервала QT на электрокардиограмме.
Несмотря на то, что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности компания Les Laboratoires Servier приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид.
Препарат использовался в 32 государствах, где зарегистрировано вещество фенспирид. В том числе и в России. Компания Les Laboratoires Servier направила специальное письмо в Министерство здравоохранения РФ с просьбой отозвать препарат.
"Росздравнадзор оповестил аптечные учреждения об изъятии из обращения всех лекарственных препаратов "Эреспал" — это таблетки и сироп для приема внутрь. Сейчас Росздравнадзор, как и другие ведомства, проводит проверку новых данных и в ближайшее время направит рекомендации по дальнейшему обращению препарата фенспирида", — комментирует ситуацию заместитель начальника управления, начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.
Сейчас по всей стране примерно 200 серий сиропа и столько же таблеток. Все их вернут поставщикам. Лекарства, содержащие фенспирид, уберут не только из аптек, но и из списка жизненно важных препаратов, куда они долгое время входили. Это значит, что цены на тот же "Эреспал" и аналогичные ему "Инспирон", "Сиресп" и другие регулировало государство. Аналоги могут оказаться дороже. Однако без лекарств на фенспириде легко можно обойтись, считают врачи.
"Эреспал" действительно занимал определенную нишу в амбулаторной практике и неплохо работал. Но мы прекрасно без него обойдемся. Существует масса средств, которые могут давать аналогичный эффект. Так что никто не пострадает — ни врачи, ни пациенты", — отмечает доцент кафедры терапии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.
Врачам придется теперь основательно изучить аналоги, ведь одна из причин популярности того или иного лекарства – привычка. Часто препараты назначают только потому, что кому-то они уже подошли, забывая, что уже есть более эффективные средства. В случае с "Эреспалом" это, скорее, перестраховка, ведь ни одного летального случая или серьезных осложнений после него не было. Но фармацевты, как и саперы, не имеют права на ошибку.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал о случившемся на татами
- Под американские санкции попал президент ОПЕК
- В Японию будут пускать без виз
- Постановки "Белых касок" разоблачены
- Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами
Самое читаемое
-
После смерти Децла вспомнили о роковой кончине его подруги
- Cамую популярную девочку России покупает Голливуд
- Лживые мифы: рассекречены документы об Афганской войне
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Собаки загрызли в кроватке месячного младенца
Вести.Экономика
-
Экономика США: эффект отрезвления
- В акциях Coca-Cola произошел наиболее серьезный обвал с 2008 года
- Топ-10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в 2018 году
- Emerging markets: инвесторы выбирают твердую валюту
- Европа - самое слабое звено
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Действия "Победы" в инциденте с Василием Лановым проверит СКР
- Драка со стрельбой в Печатниках: причину выясняет полиция
- Центр спасательных операций "Лидер" отмечает юбилей
- Пушкинский музей представил концертную программу на новый сезон
- Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате