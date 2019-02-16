На Украине Апелляционный суд продлил арест Надежде Савченко еще на два месяца

На Украине Апелляционный суд Черниговской области принял решение еще на два месяца продлить арест народному депутату Украины Надежде Савченко, истекавший 15 февраля.

Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 15 февраля. На нем также рассматривался вопрос о подсудности дела по обвинению Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, которые были направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины, передает агентство "Интерфакс".

Адвокаты и сторонники Надежды Савченко уверены, что суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении срока содержания под стражей.

11 февраля текущего года коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении дела "Савченко-Рубана" в Черниговском районном суде Черниговской области.

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление об отводе судей, поданное адвокатами Надежды Савченко. Из-за отсутствия возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" для определения подсудности было направлено в Апелляционный суд Черниговской области.

18 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Надежды Савченко на два месяца. Пока Киевский апелляционный суд еще не рассматривал апелляцию на это решение.