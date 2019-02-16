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16 февраля 201903:32

На Тенерифе трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа и погибла

Global Look Press

На испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа. Ее доставили в больницу на вертолете, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

Трагедия произошла в населенном пункте Сантьяго-дель-Тейде, передает ТАСС.

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