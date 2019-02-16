Роналду и Дибала помогли "Ювентусу" разгромить "Фрозиноне"

В чемпионате Италии матчем "Ювентуса" и "Фрозиноне" стартовал 24 тур. Футболисты "Старой синьоры" не испытали проблем с одним из аутсайдеров Серии "А" и нанесли ему разгромное поражение со счетом 3:0.

"Бьянконери" открыли счет уже на шестой минуте встречи, когда аргентинец Пауло Дибала дальним ударом поразил верхний угол ворот голкипера "Фрозиноне". На 17 минуте защитник и капитан туринцев Леонардо Бонуччи удвоил преимущество своей команды, а уже после перерыва португалец Криштиану Роналду сделал счет крупным.

После победы над "Фрозиноне" туринский клуб по-прежнему сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь в активе "Ювентуса" 66 очков. Он опережает "Наполи", выступающего в роли ближайшего преследователя, на 14 очков. "Фрозиноне" же с 16 очками продолжает занимать 19 место.