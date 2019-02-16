Мэйвезер проведет показательный бой стоимостью 10 млн долларов

Американский боксер Флойд Мэйвезер заявил о своем намерении провести до пяти показательных боев в 2019 году. Первым поединком бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях станет бой против японского соперника, имя которого пока неизвестно.

"Все бои пройдут по тем же правилам, что и раньше, то есть по моим, как и всегда – 10 миллионов долларов, три раунда против японского боксера, насколько я понял ранее уже завершившего карьеру, — приводит слова Мэйвезера Газета.Ru со ссылкой на TMZ. – В этом году у меня будет около четырех или пяти показательных боев, в результате которых я заработаю около 80 миллионов долларов".

Напомним, ранее Мэйвезер уже провел один показательный бой против японского кикбоксера Теншина Насукавы. Американец отправил соперника уже через две минуты с момента начала поединка. За этот бой он получил девять миллионов долларов.