"Бавария" одержала волевую победу над аутсайдером Бундеслиги

Программа 22 тура чемпионата Германии по футболу открывалась в Аугсбурге, где местная одноименная команда принимала на своем поле мюнхенскую "Баварию". Действующие чемпионы смогли победить хозяев с минимальным счетом 3:2.

Уже на первой минуте встречи защитник мюнхенцев Леон Горецка открыл счет, но он поразил свои ворота. Через 16 минут после автогола на помощь своему партнеру по команде пришел Кингсли Коман, сравнявший счет.

Но на 23 минуте поединка игрок "Аугсбурга" Чжи Донь Вон вновь сделал положение "Аугсбурга" доминирующим. Однако подопечные Нико Ковача все-таки взяли свое – сначала все тот же Коман оформил дубль, а позже Давид Алаба вывел вперед "Баварию" и установил окончательный счет.

Благодаря выездному успеху мюнхенцы набрали 48 очков и максимально близко приблизились к лидирующей дортмундской "Боруссии", в активе которой 50 баллов, но и один матч в запасе. "Аугсбург" же с 18 очками остался на 15 строчке, находясь в шаге от попадания в зону вылета Бундеслиги.