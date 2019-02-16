Спецпрокурор Мюллер просит для Манафорта от 19 до 24 лет тюремного заключения

Спецпрокурор США Роберт Мюллер запросил для бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта от 19 до 24 лет тюремного заключения. Ранее жюри суда в Александрии (США, штат Вирджиния) признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов.

В числе предъявленных Манафорту обвинений – нарушение банковского и налогового законодательства, сокрытие банковских счетов за рубежом, передает ТАСС.

В документе, предоставленном судом, отмечается, что власти согласны с оценкой, которой соответствует тюремный срок от 235 до 293 месяцев (то есть от девятнадцати с половиной лет до двадцати четырех лет и пяти месяцев).

Ранее Манафорт, заключивший с Мюллером сделку о сотрудничестве, признал себя виновным в преступном сговоре против США, а также в сговоре для воспрепятствования правосудию.

Сотрудники Белого дома и адвокаты Дональда Трампа не исключают, что после вынесения приговора президент может помиловать Пола Манафорта.