В России прокомментировали американский законопроект, который запрещает выход из ДРСМД

Представители обеих палат Федерального собрания Российской Федерации прокомментировали законопроект конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, который запрещает США выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что подобная инициатива говорит о продолжающихся спорах властей.

Член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов подчеркнул, что проект Габбард – элемент политического пиара, не имеющий значения на уже принятое решение. В интервью РИА Новости сенатор заявил, что США выходят из ДРСМД при любых условиях.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил действия конгрессвумен заботой об имидже Соединенных Штатов Америки.

"Она хочет мира своим детям и не хочет войны. Она прекрасно понимает, что плохой мир лучше хорошей войны", — сказал Александр Шерин.