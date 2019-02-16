Овечкин: если бы меня поддержали, то я был бы на Олимпиаде

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что очень хотел поехать на Олимпийские игры 2018 года, которые проходили в корейском Пхенчхане. Однако он не получил должной поддержки, чтобы НХЛ пошла на уступки и отпустила игроков на Игры.

"Дело в том, что можно одному биться голой об стену, но ничего не сделаешь. Если бы меня кто-то в той ситуации поддержал, и игроки сделали бы все возможное ради поездки на Олимпиаду, то, может быть, лига и пошла бы на уступки, — приводит слова Овечкина "Спорт-экспресс". – Но в одиночку, или даже вдвоем-втроем о чем-то сложно говорить".

Напомним, что НХЛ приняла решение не отправлять игроков североамериканской лиги на матчи за свои сборные в рамках Олимпийских игр. Вместо турнира в Пхенчхане, хоккеисты продолжили свои выступления в регулярном чемпионате.