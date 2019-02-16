Опубликованы кадры испытаний новейшего экспортного танка Т-90МС

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, который предназначен на экспорт.

На записи демонстрируются ходовые испытания танка, стрельба в движении и работа экипажа.

Как уточняется, новинка оснащена модульной динамической защитой третьего поколения, обеспечивающей ей высокоэффективную защиту от современных средств поражения. Также была значительно улучшена эргономика танка, передает РИА Новости.

С учетом возросших показателей защищенности и огневой мощи масса Т-90МС не превысила 50 тонн – благодаря этому по мобильности танк превосходит конкурентов.

Отмечается, что были улучшены показатели кучности и живучести 125-миллиметрового орудия, установленного на боевой машине. При этом в боекомплект входит широкая гамма разнообразных боеприпасов, в том числе управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.

Т-90 – российский основной боевой танк, который был разработан "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. В период с 2001 по 2010 год танк Т-90 стал новым основным боевым танком, самым продаваемым на мировом рынке.